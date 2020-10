Lodi, marijuana 'vera' nella piantagione di canapa light: sequestrate 116mila piante (Di venerdì 23 ottobre 2020) Borghetto Lodigiano, Lodi,, 23 ottobre 2020 - La Guardia di finanza di Lodi ha sequestrato un intero fondo agricolo trasformato in maxi piantagione di marijuana a Borghetto Lodigiano , fatta passare ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 23 ottobre 2020) Borghettogiano,,, 23 ottobre 2020 - La Guardia di finanza diha sequestrato un intero fondo agricolo trasformato in maxidia Borghettogiano , fatta passare ...

MilanoSpia : Lodi, scoperta la più grande piantagione di marijuana d’Italia: la «startup» di due ventenni - DeboraEttien : RT @SkyTG24: Lodi, sequestrata piantagione marijuana fatta passare per canapa light - interrisnews : Veniva coltivata in provincia di Lodi in un campo da oltre un ettaro ?? #CannabisNews #marijuananews #23ottobre - cjmimun : La Guardia di Finanza di Lodi ha sequestrato un intero fondo agricolo trasformato in maxi piantagione di marijuana… - discoradioIT : #Lodi: sequestrata maxi piantagione di marijuana, due denunciati -