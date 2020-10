Lockdown | de Magistris | “Regione Campania fuori controllo”

Leggi su 2anews

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Luigi delancia un appello al governo in merito all’annuncio del Presidente Vincenzo De Luca sull’ipotesiin. Il sindaco di Napoli Luigi decommenta così l’annuncio del presidente De Luca in diretta Facebook: “Sono appena rientrato da un comitato per l’ordine e la sicurezza, quel che trovo sconcertante è che mentre …