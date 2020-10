Lo ha affermato il capo degli ospedali della capitale francese Martin Hirsch (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il direttore generale degli ospedali di Parigi, Martin Hirsch, ha dichiarato che la seconda ondata del Covid sarà più letale della prima. Seconda ondata Covid, Parigi: “Peggio della prima” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il direttore generaledi Parigi,, ha dichiarato che la seconda ondata del Covid sarà più letaleprima. Seconda ondata Covid, Parigi: “Peggioprima” su Notizie.it.

_lilgirls : Il giudice capo, Julia Przylebska, ha affermato che la legislazione esistente (una delle più restrittive in Europa)… - Osvaldo73238685 : RT @PolScorr: #Belarus Costui è Sergey Naryshkin, capo servizi segreti esteri #Russia È apparso improvvisamente a #Minsk stamattina per i… - ConteZero76 : RT @PolScorr: #Belarus Costui è Sergey Naryshkin, capo servizi segreti esteri #Russia È apparso improvvisamente a #Minsk stamattina per i… - maxbass82 : RT @PolScorr: #Belarus Costui è Sergey Naryshkin, capo servizi segreti esteri #Russia È apparso improvvisamente a #Minsk stamattina per i… - PolScorr : #Belarus Costui è Sergey Naryshkin, capo servizi segreti esteri #Russia È apparso improvvisamente a #Minsk stamat… -

Ultime Notizie dalla rete : affermato capo Serbia: da Bers, Ue nuova linea credito da 10 milioni - Altre News - Nuova Europa ANSA Nuova Europa Seconda ondata Covid, Parigi: “Peggio della prima”

Il direttore generale degli Ospedali di Parigi, Martin Hirsch, ha dichiarato che la seconda ondata del Covid sarà più letale della prima. A Parigi gli ospedali sono pieni per via del Coronavirus. Il ...

Difesa: capo di Stato maggiore Francia, all'esercito non manca nulla per le operazioni esterne

L'obiettivo è quello di far tornare i poteri pubblici maliani su una parte più ampia possibile del territorio", ha affermato il generale. In merito alla Nato, il capo di Stato maggiore sostiene che ...

Il direttore generale degli Ospedali di Parigi, Martin Hirsch, ha dichiarato che la seconda ondata del Covid sarà più letale della prima. A Parigi gli ospedali sono pieni per via del Coronavirus. Il ...L'obiettivo è quello di far tornare i poteri pubblici maliani su una parte più ampia possibile del territorio", ha affermato il generale. In merito alla Nato, il capo di Stato maggiore sostiene che ...