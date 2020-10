Livorno: dimissioni Navarra e penalizzazione? (Di venerdì 23 ottobre 2020) In programma per la giornata odierna l’assemblea del CDA che delineerà il nuovo assetto societario del Livorno Calcio; Navarra insorge contro tutti e si taglia fuori dal progetto, Giorgio Haller alle porte della presidenza ed insorge lo scenario dei punti di penalizzazione. ”Tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesia…Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo tempo”Le parole appartengono alla voce che per anni ha accompagnato e riempito le giornate di sole -e non- sul territorio labronico.Nada –Malanima, ndr- interpretava così la sua ‘Amore Disperato’ nel lontano ma non così anacronistico 1983; ad oggi, 2020, la stessa disperazione sentimentale sembra investire l’intera piazza livornese. Dall’epistole mafiosa delle tre croci con testa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) In programma per la giornata odierna l’assemblea del CDA che delineerà il nuovo assetto societario delCalcio;insorge contro tutti e si taglia fuori dal progetto, Giorgio Haller alle porte della presidenza ed insorge lo scenario dei punti di. ”Tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesia…Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo tempo”Le parole appartengono alla voce che per anni ha accompagnato e riempito le giornate di sole -e non- sul territorio labronico.Nada –Malanima, ndr- interpretava così la sua ‘Amore Disperato’ nel lontano ma non così anacronistico 1983; ad oggi, 2020, la stessa disperazione sentimentale sembra investire l’intera piazza livornese. Dall’epistole mafiosa delle tre croci con testa ...

Quale futuro si delinea per il Livorno? Il quadro generale ... Sarebbe un bel segnale da parte sua rassegnare le dimissioni da presidente già prima dell’assemblea di domani.” Il timore -ma anche ...

Oggi nuovo cda e cambio al vertice della società, ma della fideiussione non sembra esserci ancora traccia: tutto rinviato alla prossima settimana ...

