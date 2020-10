Liverpool, perché Fabinho sarà imprescindibile per Klopp nei prossimi mesi (Di venerdì 23 ottobre 2020) Senza più Van Dijk, il Liverpool si aggrappa a Fabinho. Il giocatore brasiliano è chiamato a sostituire l’olandese al centro della difesaIn questi anni, Fabinho è stato un giocatore tanto importante quanto sottovalutato per il Liverpool di Kloop. Dopo un avvio in cui sembrava patire i frenetici ritmi del calcio inglese, il brasiliano è riuscito a rivelarsi via via più decisivo. Nella posizione di vertice basso, l’ex Monaco è una protezione fondamentale per i difensori centrali. Si tratta del giocatore che tiene uniti i reparti (il Liverpool pressa con un “esagono” che si muove organizzatissimo) e che spesso accorcia sul regista avversario.Il 4-3-3 del Liverpool (Oxlade-Chamberlain è l’ala sinistra) molto ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Senza più Van Dijk, ilsi aggrappa a. Il giocatore brasiliano è chiamato a sostituire l’olandese al centro della difesaIn questi anni,è stato un giocatore tanto importante quanto sottovalutato per ildi Kloop. Dopo un avvio in cui sembrava patire i frenetici ritmi del calcio inglese, il brasiliano è riuscito a rivelarsi via via più decisivo. Nella posizione di vertice basso, l’ex Monaco è una protezione fondamentale per i difensori centrali. Si tratta del giocatore che tiene uniti i reparti (ilpressa con un “esagono” che si muove organizzatissimo) e che spesso accorcia sul regista avversario.Il 4-3-3 del(Oxlade-Chamberlain è l’ala sinistra) molto ...

