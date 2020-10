Liverpool, al posto di van Dijk Fabinho o... Koulibaly. United, meglio senza Pogba. Il futuro di Rooney (Di venerdì 23 ottobre 2020) E segui la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Calcio Estero: tutte le notizie 23 ottobre - 11:13 Leggi su gazzetta (Di venerdì 23 ottobre 2020) E segui la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Calcio Estero: tutte le notizie 23 ottobre - 11:13

AndreD81 : @CozAndrea Quando prendi una squadra che ha fatto una cosa straordinaria (come la finale di UCL) senza tradizione è… - Franchi24122823 : @AntonioPaesano5 sull'Liverpool hai visto il Di Canio che ha fatto il resoconto dei passaggi per arrivare al 433. L… - Skysurfer72 : @ilciccio67 @KarlOne71 E tu come fai a non vederlo? Ovvio che se abbiamo il pessimismo al posto degli occhi... in t… - andrea_BGO : Con #VanDijk fuori tutta la stagione dopo l'intervento assassino di Pickford la stagione del #Liverpool è pratica… - Stammeston : L'arbitro Michael Olivier annulla il 3a2 per il Liverpool, per Manè colto in fuorigioco di qualche millimetro. Ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool posto Liverpool, al posto di van Dijk Fabinho o... Koulibaly. United, meglio senza Pogba. Il futuro di Rooney La Gazzetta dello Sport Mercato estero: Real Madrid-Liverpool per Mbappé, Klopp vuole White

Secondo il giornale francese l'attaccante della Francia Kylian Mbappe, 21 anni, potrebbe lasciare il Paris St-Germain per il Liverpool o il Real Madrid ... alternativa a un grande attaccante perdendo ...

Champions: poker del Bayern all’Atletico Madrid. Vincono Liverpool e Manchester City

Il Bayern Monaco vince la dodicesima partita consecutiva in Champions League, i campioni hanno sconfitto 4-0 l’Atletico Madrid: doppietta di Coman ...

Secondo il giornale francese l'attaccante della Francia Kylian Mbappe, 21 anni, potrebbe lasciare il Paris St-Germain per il Liverpool o il Real Madrid ... alternativa a un grande attaccante perdendo ...Il Bayern Monaco vince la dodicesima partita consecutiva in Champions League, i campioni hanno sconfitto 4-0 l’Atletico Madrid: doppietta di Coman ...