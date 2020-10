LIVE Vuelta a Espana 2020, quarta tappa in DIRETTA: prima chance per i velocisti (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione tappa di oggi – Le classifiche dopo la terza tappa – Cronaca terza tappa Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA Sport della quarta tappa della Vuelta a España 2020: la Garray. Numancia-Ejea de los Caballeros di 191,7 km. Dopo tre giornate con la testa all’insù i ciclisti finalmente affronteranno una frazione abbastanza tranquilla, senza GPM e dedicata ai velocisti. Partenza vallonata che però non presenta alcuna difficoltà altimetrica. Una lunga serie di saliscendi fino ad Agreda, dove inizierà una lunga discesa, per poi riprendere a salire verso un breve ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazionedi oggi – Le classifiche dopo la terza– Cronaca terzaBuongiorno e benvenuti alladi OA Sport delladellaa España: la Garray. Numancia-Ejea de los Caballeros di 191,7 km. Dopo tre giornate con la testa all’insù i ciclisti finalmente affronteranno una frazione abbastanza tranquilla, senza GPM e dedicata ai. Partenza vallonata che però non presenta alcuna difficoltà altimetrica. Una lunga serie di saliscendi fino ad Agreda, dove inizierà una lunga discesa, per poi riprendere a salire verso un breve ...

