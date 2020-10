LIVE Moto3, GP Teruel 2020 in DIRETTA: Alcoba svetta al termine della FP2! (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.20 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito. Appuntamento a domani per la FP3 e la qualifiche del GP del Teruel. Un saluto a tutti! 14.20 La classifica aggiornata dei tempi: 1 52 J. Alcoba 1:58.080 2 25 R. FERNANDEZ +0.140 3 2 G. RODRIGO +0.188 4 40 D. BINDER +0.193 5 79 A. OGURA +0.252 6 17 J. MCPHEE +0.546 7 75 A. ARENAS +0.588 8 7 D. FOGGIA +0.627 9 12 F. SALAC +0.666 10 24 T. SUZUKI +0.690 14.17 Alboba migliora il proprio crono! Il #52 del gruppo è riuscito a siglare il miglior crono della FP2 in 1.58.080. 14.16 Brutta scivolata per Gabriel Rodrigo nell’ultimo giro. 14.15 Bandiera a scacchi! 14.13 Alcoba ruba a Fernandez il best lap ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.20 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito. Appuntamento a domani per la FP3 e la qualifiche del GP del. Un saluto a tutti! 14.20 La classifica aggiornata dei tempi: 1 52 J.1:58.080 2 25 R. FERNANDEZ +0.140 3 2 G. RODRIGO +0.188 4 40 D. BINDER +0.193 5 79 A. OGURA +0.252 6 17 J. MCPHEE +0.546 7 75 A. ARENAS +0.588 8 7 D. FOGGIA +0.627 9 12 F. SALAC +0.666 10 24 T. SUZUKI +0.690 14.17 Alboba migliora il proprio crono! Il #52 del gruppo è riuscito a siglare il miglior cronoFP2 in 1.58.080. 14.16 Brutta scivolata per Gabriel Rodrigo nell’ultimo giro. 14.15 Bandiera a scacchi! 14.13ruba a Fernandez il best lap ...

GP Teruel FP1 Moto3: Masia (ri)comincia bene

Jaume Masia è primo della FP1 del GP di Teruel della classe Moto3, sulla stessa pista in cui ha trionfato domenica scorsa. OK gli italiani ...

