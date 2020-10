LIVE Moto2 | GP Teruel 2020 in DIRETTA | ultimi minuti della FP2 | Lowes sempre leader

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACAFP1 16.06 Caduta per Samin curva 9. Non ci sono conseguenze per lui. 16.04 Di Giannantonio strappa il terzo tempo assoluto, mentre Chamtra è fermo lungo il tracciato. 16.01 La classifica aggiornata dei tempi: 1 22 S.1:51.920 2 40 H. GARZO +0.260 3 96 J. DIXON +0.419 4 87 R. GARDNER +0.604 5 57 E. PONS +0.614 6 72 M. BEZZECCHI +0.648 7 33 E. BASTIANINI +0.841 8 35 S. CHANTRA +0.906 9 23 M. SCHROTTER +0.968 10 12 T. LUTHI +0.973 15.59 Garzo strappa il secondo crono assoluto davanti a Dixon. Anche Gardner si migliora e si inserisce al quarto posto. 15.56 Nessuno sembra in grado di impensierire il tempo di, saldamente al ...