LIVE Moto2 | GP Teruel 2020 in DIRETTA | ultimi giri per tutti

(Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.35 Bandiera a scacchi! 12.34 Marc VDS domina la scena al primo ed al secondo posto. Di Giannantonio e Bezzecchi inseguono. 12.33 Augusto Fernandez è il nuovo leader della classifica con il tempo di 1.52.623! 12.31 Fernandez, Lowes e Di Giannantonio si migliorano nel primo settore del tracciato. 12.30per! 1 22 S. LOWES 1:52.757 2 21 F. DI GIANNANTONIO +0.297 3 37 A. FERNANDEZ +0.353 4 72 M. BEZZECCHI +0.533 5 9 J. NAVARRO +0.543 6 10 L. MARINI +0.590 7 96 J. DIXON +0.614 8 33 E. BASTIANINI +0.664 9 40 H. GARZO +0.693 10 87 R. GARDNER +0.715 12.29 Augusto Fernandez sbaglia l’ultima curva e vanifica un giro quasi perfetto. 12.27 Il leader della FP1 non ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Moto2

OA Sport

In corso la prima sessione di prove del GP de Teruel, secondo appuntamento consecutivo in programma al Motorland di Aragon. Nelle Libere 1 della Moto3 il più veloce è stato Masia davanti a Fenati e Ön ...Orari e programmazione TV dell'11° round del Mondiale MotoGP 2020, in diretta da Aragon su Sky Sport MotoGP e anche "in chiaro" su TV8 A sette giorni dall'apoteosi-Suzuki al Motorland Aragon, i protag ...