LIVE Moto2 | GP Teruel 2020 in DIRETTA | bandiera verde | si riparte!

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA FP1 15.55 Marco Bezzecchi cade in curva 3, non ci sono conseguenze per lui. 15.53 La classifica aggiornata a 22 minuti dalla conclusione: 1 22 S. LOWES 1:51.920 2 57 E. PONS +0.614 3 72 M. BEZZECCHI +0.648 4 40 H. GARZO +0.901 5 23 M. SCHROTTER +0.968 6 16 J. ROBERTS +0.991 7 97 X. VIERGE +1.005 8 9 J. NAVARRO +1.010 9 24 S. CORSI +1.056 10 62 S. MANZI +1.162 15.51! Si15.48 I meccanici stanno lavorando per rimuovere dal tracciato tutta la sabbia e riportare la pista in condizioni perfette. Mancano 24 minuti e 53 al termine della sessione. 15.46 La direzione gara ha deciso di sospendere la sessione per permettere agli organizzatori di ripulire ...