LIVE Giro d’Italia 2020, Morbegno-Asti in DIRETTA: la frazione riprenderà da Abbiategrasso dopo la protesta dei corridori (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA TUTTO FERMO PER LA protesta DEI corridori: TAPPA ACCORCIATA E 100 KM DA FARE IN PULLMAN 12.14 I corridori potrebbero ripartire da Vigevano. 12.10 I corridori dovrebbero ripartire alle 14.00. 11.03 Tanti corridori sono fermi sotto la pioggia ad attendere i pullman. Situazione davvero inspiegabile. 10.51 Giro d’Italia 2020: clamorosa protesta dei corridori. Tappa ridotta e primi 100 km in pullman 10.49 Al momento i corridori stanno percorrendo un breve tratto, con i bus che stanno ritornando indietro. 10.43 La nuova frazione ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA TUTTO FERMO PER LADEI: TAPPA ACCORCIATA E 100 KM DA FARE IN PULLMAN 12.14 Ipotrebbero ripartire da Vigevano. 12.10 Idovrebbero ripartire alle 14.00. 11.03 Tantisono fermi sotto la pioggia ad attendere i pullman. Situazione davvero inspiegabile. 10.51d’Italia: clamorosadei. Tappa ridotta e primi 100 km in pullman 10.49 Al momento istanno percorrendo un breve tratto, con i bus che stanno ritornando indietro. 10.43 La nuova...

