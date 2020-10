LIVE – Giro d’Italia 2020, diciannovesima tappa: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di venerdì 23 ottobre 2020) E’ il giorno della diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2020, la più lunga di questa edizione con i suoi 258 chilometri da Morbegno ad Asti. Una frazione sulla carta di trasferimento, quasi completamente pianeggiante: i velocisti rimasti in gruppo vorranno giocarsi la volata, con Arnaud Demare e Peter Sagan attesi protagonisti. Per gli uomini di classifica una giornata di relativo riposo in attesa delle ultime due tappe che decideranno il Giro. Si riparte con Wilco Kelderman in maglia rosa per pochi secondi sul compagno di squadra Hindley e su Geoghegan Hart. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale fin dalla partenza, con la DIRETTA scritta che non vi farà perdere nulla. Segui il LIVE a partire dalle 10:10 PERCORSO E ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) E’ il giorno delladeld’Italia, la più lunga di questa edizione con i suoi 258 chilometri da Morbegno ad Asti. Una frazione sulla carta di trasferimento, quasi completamente pianeggiante: i velocisti rimasti in gruppo vorranno giocarsi la volata, con Arnaud Demare e Peter Sagan attesi protagonisti. Per gli uomini di classifica una giornata di relativo riposo in attesa delle ultime due tappe che decideranno il. Si riparte con Wilco Kelderman in maglia rosa per pochi secondi sul compagno di squadra Hindley e su Geoghegan Hart. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale fin dalla partenza, con lascritta che non vi farà perdere nulla. Segui ila partire dalle 10:10 PERCORSO E ...

