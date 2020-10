Little Nightmares II torna a spaventare con un nuovo e terrificante trailer (Di venerdì 23 ottobre 2020) Attraverso un comunicato stampa, Bandai Namco annuncia l'arrivo di un nuovo terrificante trailer dedicato a Little Nightmares II. In questo trailer viene presentato uno dei più spaventosi livelli del gioco, l'Ospedale. Mono e Six dovranno farsi strada tra i vari orrori che infestano questo livello e fronteggiare gli innocenti abitanti.Little Nightmares II è un'avventura ricca di suspence nella quale vestirete i panni di Mono, un giovane ragazzo intrappolato in un mondo distorto dall'incessante ronzio di una torre lontana. In compagnia di Six, la ragazza con l'impermeabile giallo, sua guida, Mono andrà alla scoperta degli oscuri segreti che circondano la Signal Tower per salvare Six dal suo terribile destino. Ma il loro viaggio non ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 23 ottobre 2020) Attraverso un comunicato stampa, Bandai Namco annuncia l'arrivo di undedicato aII. In questoviene presentato uno dei più spaventosi livelli del gioco, l'Ospedale. Mono e Six dovranno farsi strada tra i vari orrori che infestano questo livello e fronteggiare gli innocenti abitanti.II è un'avventura ricca di suspence nella quale vestirete i panni di Mono, un giovane ragazzo intrappolato in un mondo distorto dall'incessante ronzio di una torre lontana. In compagnia di Six, la ragazza con l'impermeabile giallo, sua guida, Mono andrà alla scoperta degli oscuri segreti che circondano la Signal Tower per salvare Six dal suo terribile destino. Ma il loro viaggio non ...

Eurogamer_it : Nuovo spaventoso trailer per #LittleNightmaresII. - GamesPaladinsIT : Dai un'occhiata a Little Nightmares II nel nuovo terrificante trailer - Multiplayerit : Little Nightmares 2: abbiamo provato una demo da incubo - RedBlack85 : Diamo un’occhiata in anteprima all’Ospedale di Little Nightmares II - _Mdk7_ : Ci ho giocato per mezz'ora (morendo 750 volte) e posso dirvi che #LittleNightmares2 è fantastico: ancora più sfacci… -