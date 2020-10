«L’importanza di chiamarsi Carlo» | così Sky racconta la questione femminile

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 23 ottobre 2020) «Impresentabile», così Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, ha definito il tasso di occupazione femminile, cui il Coronavirus e il protrarsi di una condizione d’emergenza potrebbero infliggere un altro e più duro colpo. In Italia, solo il 48,9% delle donne in età adulta ha un lavoro e il dato, ben misero, potrebbe diminuire significativamente a causa del Covid-19, fornendo una possibile giustificazione al fenomeno del gender gap. Perciò Valore D, la prima associazione di imprese che, in Italia, si batta per raggiungere un equilibrio di genere e promuovere una cultura inclusiva, ha indetto una call to action: una chiamata all’azione che possa aiutare ad invertire la rotta, e a farlo subito.