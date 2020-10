L'immunologa Viola: "Vi spiego perché il lockdown è sbagliato" (Di venerdì 23 ottobre 2020) Francesca Bernasconi L'immunologa dell'Università di Padova contro la possibilità di una nuova chiusura: "Non possiamo affrontare 7 mesi di lockdown" L'ipotesi di una nuova chiusura generalizzata sembra farsi sempre più concreta, con i numeri dei nuovi contagi da Covid-19 che crescono di giorno in giorno. Ma, tra gli esperti, c'è chi pensa che un altro lockdown non sia la giusta soluzione. A seguire questa strada è Antonella Viola, immunologa dell'Università di Padova, che ha definito senza senso e sbagliata la possibilità di ciudere nuovamente negozi e attività, chiedendo alle persone di restare a casa. E, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook spiega il motivo: "perché ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Francesca Bernasconi L'dell'Università di Padova contro la possibilità di una nuova chiusura: "Non possiamo affrontare 7 mesi di" L'ipotesi di una nuova chiusura generalizzata sembra farsi sempre più concreta, con i numeri dei nuovi contagi da Covid-19 che crescono di giorno in giorno. Ma, tra gli esperti, c'; chi pensa che un altronon sia la giusta soluzione. A seguire questa strada; Antonelladell'Università di Padova, che ha definito senza senso e sbagliata la possibilità di ciudere nuovamente negozi e attività, chiedendo alle persone di restare a casa. E, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook spiega il motivo: "; ...

