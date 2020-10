Libri: da Fondazione Cariplo 1,5 mln per promuovere lettura (Di venerdì 23 ottobre 2020) Milano, 23 ott. (Adnkronos) - Fondazione Cariplo sostiene la lettura attraverso il bando 'Per il Libro e la lettura' e stanzia 1,5 milioni di euro per promuovere iniziative che la favoriscano. Con il bando 'Per il Libro e la lettura', la Fondazione sceglie di rinnovare il proprio impegno prestando particolare attenzione alle fasce della popolazione con minori opportunità e alle aree marginali, per favorire processi di inclusione sociale e culturale e contrastare fenomeni crescenti di povertà educativa. Secondo l'ultimo rapporto annuale Istat, nell'ultimo decennio la quota di lettori è scesa da 45,2 al 38,4% della popolazione, un calo che riguarda in particolare bambini, adolescenti e la fascia di età tra i 35 e i 64 anni. L'obiettivo del ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Milano, 23 ott. (Adnkronos) -sostiene laattraverso il bando 'Per il Libro e la' e stanzia 1,5 milioni di euro periniziative che la favoriscano. Con il bando 'Per il Libro e la', lasceglie di rinnovare il proprio impegno prestando particolare attenzione alle fasce della popolazione con minori opportunità e alle aree marginali, per favorire processi di inclusione sociale e culturale e contrastare fenomeni crescenti di povertà educativa. Secondo l'ultimo rapporto annuale Istat, nell'ultimo decennio la quota di lettori è scesa da 45,2 al 38,4% della popolazione, un calo che riguarda in particolare bambini, adolescenti e la fascia di età tra i 35 e i 64 anni. L'obiettivo del ...

