L’ex moglie di Maurizio Costanzo, Marta Flavi, ringrazia Maria De Filippi per esserselo “portato via” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Marta Flavi, ex moglie di Maurizio Costanzo, ha lanciato una provocazione a Maria De Filippi. Intervistata a Domenica In, la donna ha parlato di quei momenti difficili, quando sapeva che il marito la tradiva, ma non sapeva con chi. Infatti, mai avrebbe immaginato (o almeno così ha detto alla “Zia” Mara Venier) che la donna che le stava rubando il marito sarebbe stata Maria De Filippi. I due erano sposati da 5 anni. La Flavi cacciò di casa Costanzo e, dopo il divorzio, Maurizio sposò la De Filippi. Il ringraziamento alla conduttrice Mediaset arriva, però, dalle pagine di Nuovo. (…) ringrazio ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 23 ottobre 2020), exdi, ha lanciato una provocazione aDe. Intervistata a Domenica In, la donna ha parlato di quei momenti difficili, quando sapeva che il marito la tradiva, ma non sapeva con chi. Infatti, mai avrebbe immaginato (o almeno così ha detto alla “Zia” Mara Venier) che la donna che le stava rubando il marito sarebbe stataDe. I due erano sposati da 5 anni. Lacacciò di casae, dopo il divorzio,sposò la De. Ilmento alla conduttrice Mediaset arriva, però, dalle pagine di Nuovo. (…) ringrazio ...

