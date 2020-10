Letizia, tra il derby e il sogno Nazionale ma “Inzaghi non mi parla da tre giorni” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Benevento–Napoli sarà una sfida particolare per diversi giallorossi. Oltre al presidente Oreste Vigorito, al direttore sportivo Pasquale Foggia e a Pasquale Schiattarella, ci sono altri partenopei nella rosa giallorossa. Uno di questi è Gaetano Letizia, il terzino della Strega è intervenuto a Radio Crc durante la trasmissione “Il sogno nel cuore“. derby – “Affronteremo una grande squadra, dovremo stare molto attenti in difesa perché non vogliamo più concedere tante palle gol come è successo in occasione delle sconfitte con Inter e Roma. Giochiamo bene, ma dobbiamo registrare qualcosa in fase di non possesso. La Serie A è tosta, ma il Benevento ha tutte le carte in regola per salvarsi. Il mio ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Benevento–Napoli sarà una sfida particolare per diversi giallorossi. Oltre al presidente Oreste Vigorito, al direttore sportivo Pasquale Foggia e a Pasquale Schiattarella, ci sono altri partenopei nella rosa giallorossa. Uno di questi è Gaetano, il terzino della Strega è intervenuto a Radio Crc durante la trasmissione “Ilnel cuore“.– “Affronteremo una grande squadra, dovremo stare molto attenti in difesa perché non vogliamo più concedere tante palle gol come è successo in occasione delle sconfitte con Inter e Roma. Giochiamo bene, ma dobbiamo registrare qualcosa in fase di non possesso. La Serie A è tosta, ma il Benevento ha tutte le carte in regola per salvarsi. Il mio ...

