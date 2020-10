L'esordio delle italiane in Europa League: il bilancio dopo la 1ª giornata (Di venerdì 23 ottobre 2020) Buone le prove di Roma e Milan in Europa League, stecca invece il Napoli di Rino Gattuso: le ultimissime Leggi su 90min (Di venerdì 23 ottobre 2020) Buone le prove di Roma e Milan in, stecca invece il Napoli di Rino Gattuso: le ultimissime

La prima settimana delle italiane impegnate in Europa, Champions ed Europa League, non è andato male. Anzi, è stato chiuso in maniera positiva. Una sola sconfitta, un pareggio e ben 5 vittorie, per un ...

Sedico, c’è voglia di riscatto dopo la sconfitta di Vazzola

Si avvicina l’esordio casalingo della Giorik Sedico ... PARLA IL DS Mancheranno ancora Dos Santos, costretto a scontare la seconda delle tre giornate di squalifica risalenti alla scorsa Coppa ...

