L’era delle emergenze globali | cambiamenti climatici e azione

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 23 ottobre 2020) La pandemia non ferma il progresso della ricerca scientifica nei campi della scienza e della gestione dei, né la necessità condividerne i progressi in termini di nuove conoscenze e idee per una più efficaceper il clima. L’ottava Conferenza Annuale della Società Italiana per le Scienze del Clima si è tenuta dal 21 al 23 ottobre 2020, interamente online e aperta gratuitamente a tutti. Intitolata “ClimRisk2020: Time for Action! Raising the ambition of climate action in the age of global emergencies”, la Conferenza è stata organizzata in partnership con la FondCMCC e con il patrocinio dell’European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE). Con oltre 300 partecipanti tra scienziati, ...