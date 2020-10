L’emergenza sanitaria covid-19 blocca il mondo del cinema. Ecco tutte le migliori pellicole rinviate al 2021 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Brutte notizie per gli appassionati cinefili, è in continuo aumento il numero delle pellicole rinviate al 2021. Dopo la posticipazione di colossal come Dune (1° ottobre 2021), Black Widow (maggio 2021) Matrix (dicembre 2021) e molti altri, anche l’attesissimo The French Dispatch è sospeso a data da destinarsi. Già reduce da due slittamenti, il nuovo film del registra statunitense Wes Anderson salterà l’uscita nelle sale del 2020 e aspetterà la première al Festival di Cannes 2021. Con la presenza di un cast monumentale (Tilda Swinton, Bill Murray, Adrien Brody, Benicio Del Toro, Owen Wilson, Timothée Chalamet, Stephen Park, Willem Dafoe, Lois Smith, Saorsie Ronan, Christoph Waltz, Cécile de France ed ... Leggi su domanipress (Di venerdì 23 ottobre 2020) Brutte notizie per gli appassionati cinefili, è in continuo aumento il numero delleal. Dopo la posticipazione di colossal come Dune (1° ottobre), Black Widow (maggio) Matrix (dicembre) e molti altri, anche l’attesissimo The French Dispatch è sospeso a data da destinarsi. Già reduce da due slittamenti, il nuovo film del registra statunitense Wes Anderson salterà l’uscita nelle sale del 2020 e aspetterà la première al Festival di Cannes. Con la presenza di un cast monumentale (Tilda Swinton, Bill Murray, Adrien Brody, Benicio Del Toro, Owen Wilson, Timothée Chalamet, Stephen Park, Willem Dafoe, Lois Smith, Saorsie Ronan, Christoph Waltz, Cécile de France ed ...

