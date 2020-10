Legittimo impedimento legale, Lonardo: “Interrogazione al Ministro Bonafede” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“La grave emergenza sanitaria, che l’Italia si trova a fronteggiare, si è abbattuta prepotentemente ed inevitabilmente anche sull’attività giudiziaria e forense. La categoria degli avvocati, in particolar modo, frequentando le diverse aule di giustizia del Paese, senza dubbio, risulta essere maggiormente esposta al rischio contagio da coronavirus, ma, in caso di quarantena, isolamento fiduciario o contagio da Covid-19, non può avvalersi di una norma ad hoc sul Legittimo impedimento! Così, oltre a rischiare ulteriori perdite economiche a causa di una forzata inattività, gli avvocati avrebbero ulteriori difficoltà a svolgere il proprio ruolo difensivo per l’impossibilità di presenziare alle udienze, non trattandosi di fattispecie espressamente rientrante ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“La grave emergenza sanitaria, che l’Italia si trova a fronteggiare, si è abbattuta prepotentemente ed inevitabilmente anche sull’attività giudiziaria e forense. La categoria degli avvocati, in particolar modo, frequentando le diverse aule di giustizia del Paese, senza dubbio, risulta essere maggiormente esposta al rischio contagio da coronavirus, ma, in caso di quarantena, isolamento fiduciario o contagio da Covid-19, non può avvalersi di una norma ad hoc sul! Così, oltre a rischiare ulteriori perdite economiche a causa di una forzata inattività, gli avvocati avrebbero ulteriori difficoltà a svolgere il proprio ruolo difensivo per l’impossibilità di presenziare alle udienze, non trattandosi di fattispecie espressamente rientrante ...

"La grave emergenza sanitaria, che l’Italia si trova a fronteggiare, si è abbattuta prepotentemente ed inevitabilmente anche sull’attività giudiziaria e forense. La categoria degli avvocati, in partic ...

