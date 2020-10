Le qualità morali delle macchine (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tutti parlano di intelligenza artificiale come se producesse una trasformazione inevitabile e un progresso indiscutibile. I due volumi di cui discutiamo in questa pagina offrono, invece, una prospettiva originale perché si occupano delle sue conseguenze sociali e politiche e propongono un confronto sull’assunzione di responsabilità e la regolamentazione dell’esecuzione di attività automatiche per la presa di decisioni che si presumono «intelligenti». Il primo è Intelligenza artificiale a cura di Stefano Quintarelli (Bollati Boringhieri, pp. 138, euro 16), una raccolta di … Continua L'articolo Le qualità morali delle macchine proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tutti parlano di intelligenza artificiale come se producesse una trasformazione inevitabile e un progresso indiscutibile. I due volumi di cui discutiamo in questa pagina offrono, invece, una prospettiva originale perché si occupanosue conseguenze sociali e politiche e propongono un confronto sull’assunzione di responsabilità e la regolamentazione dell’esecuzione di attività automatiche per la presa di decisioni che si presumono «intelligenti». Il primo è Intelligenza artificiale a cura di Stefano Quintarelli (Bollati Boringhieri, pp. 138, euro 16), una raccolta di … Continua L'articolo Le qualitàproviene da il manifesto.

