Le previsioni europee di Forrester per il 2021: le aziende più avanzate nel digitale manterranno un vantaggio a lungo termine rispetto ai concorrenti (Di venerdì 23 ottobre 2020) Le aziende aumenteranno rapidamente gli investimenti in tecnologia per supportare la loro forza lavoro e fornire esperienze differenziate LONDRA, 23 ottobre 2020 /PRNewswire/



Forrester (FORR: NASDAQ) prevede che il 2021 sarà l'anno in cui ogni azienda raddoppierà esperienze utente, operation, prodotti ed ecosistemi a leva tecnologica. Secondo Forrester's 2021 Predictions (il report sulle previsioni di Forrester per il 2021) reso noto oggi, il successo delle organizzazioni europee dipenderà da quanto rapidamente e da come riusciranno a sfruttare la tecnologia per supportare le risorse umane nella nuova normalità e realizzare piattaforme che facciano la differenza. I report sulle ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Leaumenteranno rapidamente gli investimenti in tecnologia per supportare la loro forza lavoro e fornire esperienze differenziate LONDRA, 23 ottobre 2020 /PRNewswire/(FORR: NASDAQ) prevede che ilsarà l'anno in cui ogni azienda raddoppierà esperienze utente, operation, prodotti ed ecosistemi a leva tecnologica. Secondo'sPredictions (il report sullediper il) reso noto oggi, il successo delle organizzazionidipenderà da quanto rapidamente e da come riusciranno a sfruttare la tecnologia per supportare le risorse umane nella nuova normalità e realizzare piattaforme che facciano la differenza. I report sulle ...

Kuspide_SCF : Borse europee piatte, dopo i forti cali di ieri, mentre i contagi aumentano in tutta Europa ma secondo l'Aifa il v… - Strill_it : Pitaro (g. Misto): “Con l’introduzione della doppia preferenza di genere nella legge elettorale regionale il Consig… - Agenparl : Legge elettorale, Pitaro: «Con l'introduzione della doppia preferenza di genere il Consiglio si adeguerà alle previ… - ParriniA : RT @billa_silvia2: Dopo che hai fatto il premier e che sei stato preso a calci in culo tu, in questo momento terribile, con l'1.6% di previ… - siwel44it : RT @billa_silvia2: Dopo che hai fatto il premier e che sei stato preso a calci in culo tu, in questo momento terribile, con l'1.6% di previ… -