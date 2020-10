Le notizie del giorno – L’indiscrezione su Cristiano Ronaldo | ultimatum al Real Madrid e il ritorno di Allegri

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Ledel– Tanti aspetti in comune per due allenatori,e Sarri: in primo luogo sono ex della Juventus e sono riusciti a vincere almeno uno scudetto con il club bianconeri, poi sono liberi e per entrambi l’ultima esperienza è stata proprio con il club bianconero. Le differenze principali sono invece dal punto di vista tattico. Sono alla ricerca di una nuova squadra e hanno avuto contatti recenti con altri club. Sarri è una soluzione calda per la panchina della Fiorentina.invece è una soluzione per il Psg. L’inizio in campionato è stato altalenante, mentre all’esordio in Champions League il club francese ha perso in casa contro il Manchester United con il rischio di compromettere la qualificazione. L’avventura ...