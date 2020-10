Le Iene e la Fabbrica del Sorriso | “fake news il reggiseno che provoca tumore”

Leggi su chenews

(Di venerdì 23 ottobre 2020)dele Leunite per la raccolta fondi e contro la fakedelche sarebbe causa del tumore al seno. Una notizia che in poco tempo è diventata virale e ha spaventato milioni di donne: una falsa notizie, come vedremo. Parliamo del tumore più diffuso tra il sesso femminile, che riguarda una persona su otto nell’intero arco della vita: in Italia si stima siano circa 55.000 le nuove diagnosi solo nel 2020. La fake, come riferito dal sito delle, parla di una presunta correlazione tra cancro e uso delcon il ferretto, che prende il via nel 1995 quando due antropologi (Sydney Ross Singer e Soma Grismaijer) si auto-pubblicano il libro “Dressed to ...