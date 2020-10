Le elezioni negli Stati Uniti vanno verso l’affluenza più alta del secolo (Di venerdì 23 ottobre 2020) (foto: Tim Brown/GPA Photo Archive via Flickr)Mentre l’Election Day delle elezioni presidenziali rimane fissato, come da tradizione, per il primo martedì di novembre, nelle ultime settimane di campagna elettorale negli Stati Uniti è iniziato l’early voting, il voto anticipato. La maggior parte degli Stati federali, infatti, garantisce ai propri cittadini di votare di persona o per posta prima dell’Election Day, che quest’anno – oltre ad agevolare l’esercizio del diritto di voto di coloro che non possono permettersi un’assenza dal lavoro in un giorno feriale come il 3 novembre prossimo – cerca di contenere la pandemia di Covid-19. Nonostante tutte le difficoltà dovute alla crisi sanitaria ed economica e a un presidente ... Leggi su wired (Di venerdì 23 ottobre 2020) (foto: Tim Brown/GPA Photo Archive via Flickr)Mentre l’Election Day dellepresidenziali rimane fissato, come da tradizione, per il primo martedì di novembre, nelle ultime settimane di campagna elettoraleè iniziato l’early voting, il voto anticipato. La maggior parte deglifederali, infatti, garantisce ai propri cittadini di votare di persona o per posta prima dell’Election Day, che quest’anno – oltre ad agevolare l’esercizio del diritto di voto di coloro che non possono permettersi un’assenza dal lavoro in un giorno feriale come il 3 novembre prossimo – cerca di contenere la pandemia di Covid-19. Nonostante tutte le difficoltà dovute alla crisi sanitaria ed economica e a un presidente ...

