Le Deva, 'Brillare Da Sola' il nuovo singolo – Video (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sono tornate oggi venerdì 23 ottobre in rotazione radiofonica, digital store e nelle principali piattaforme straming, con il loro nuovo dal titolo "Brillare Da Sola" singolo LE Deva, ovvero Greta Manuzi, Laura Bono, Roberta e Verdiana Zangaro. Quattro donne, quattro artiste con quattro storie Le Deva sono il quartetto pop discografico italiano con all'attivo un disco d'oro con il primo singolo "L'amore merita", oltre 2 milioni di ascolti su Spotify, 13 milioni di visualizzazioni su YouTube e oltre 100 date live. Dal 2016 ad oggi con i loro brani LE Deva hanno trattato temi significativi, per sostenere la parità dei diritti e ...

