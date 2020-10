Le città italiane si spengono: prima notte di coprifuoco a Roma e Napoli (Di venerdì 23 ottobre 2020) Da Nord a Sud, si spengono le luci delle città italiane. Dopo Milano, nella notte tra venerdì e sabato tocca a Roma e Napoli sperimentare il primo coprifuoco per combattere il Covid-19. Obiettivo, evitare gli assembramenti visti negli ultimi mesi e considerati tra i vettori più probabili di contagi, nel giorno in cui la curva dei nuovi positivi si è avvicinata a quota 20mila e ci sono più di mille persone ricoverate in terapia intensiva. Cambiano leggermente orari e modalità, non il risultato: città quasi deserte già dopo le 21, così come ristoranti e locali. Dopo Lombardia, Campania e Lazio, da sabato il coprifuoco notturno scatterà anche in Calabria con il blocco degli spostamenti fino alle 5. Oltre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Da Nord a Sud, sile luci delle città. Dopo Milano, nellatra venerdì e sabato tocca asperimentare il primoper combattere il Covid-19. Obiettivo, evitare gli assembramenti visti negli ultimi mesi e considerati tra i vettori più probabili di contagi, nel giorno in cui la curva dei nuovi positivi si è avvicinata a quota 20mila e ci sono più di mille persone ricoverate in terapia intensiva. Cambiano leggermente orari e modalità, non il risultato: città quasi deserte già dopo le 21, così come ristoranti e locali. Dopo Lombardia, Campania e Lazio, da sabato ilnotturno scatterà anche in Calabria con il blocco degli spostamenti fino alle 5. Oltre ...

