Le barbabietole contengono nichel? Ecco la verità

Leggi su giornal

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Le? Se ti stai facendo domande in merito, nelle prossime righe di questo articolo puoi trovare diverse informazioni preziose. Barbabietola: i benefici Prima di rispondere all’interrogativo “le?”, vediamo i benefici di questa verdura. Tra le sue proprietà è possibile citare la presenza di potassio, minerale fondamentale per mantenere la regolarità pressoria e, di riflesso, per la salute del cuore. Lehanno anche il pro di essere ricche di ferro, minerale essenziale per la sintesi dei globuli rossi e dell’emoglobina. Quando si parla delle, è il caso di citare anche la presenza di vitamine del gruppo B. Si tratta in ...