Le anticipazioni della terza puntata di We Are Who We Are

Leggi su tvblog

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Ormai sono amici per la pelle, ed abbiamo imparato anche noi a vivere le loro paure e dubbi esistenziali. Parliamo dei due protagonisti di We Are Who We Are, di cui Sky Atlantic manda in onda questa sera, 23 ottobre 2020, alle 21:15, la, in streaming anche su Now Tv. Le1 Nel quinto episodio, Caitlin (Jordan Kristine Seamón) si prepara ad un appuntamento con Giulia, la ragazza che -in abiti maschili e facendosi chiamare Harper- ha abbordato in un bar fuori dalla base militare. Preoccupata, cerca conforto in Fraser (Jack Dylan Grazer), a cui chiede un gesto che cementificherà la loro amicizia: tagliarle i capelli in modo che somigli ad un ragazzo (video in alto). Durante l’appuntamento, le due ...