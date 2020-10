Lazio, Inzaghi: “Ci siamo meritati di giocare ogni tre giorni” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Come le montagne russe. Un giorno giù e l’altro sulle stelle. Un po’ come la Lazio. Abbattuata dopo la sconfitta con la Sampdoria e subito in cima dopo il trionfo con il Borussia Dortmund. Un ritorno un Champions dopo 13 anni da incorniciare, e ora Inzaghi vuole il bis in campionato contro il Bologna. L’allenatore biancoceleste ha presentato la sfida contro la squadra di mihajlovic in conferenza stampa: “Col Borussia abbiamo fatto una grande gara, tre giorni prima ne avevamo fatta un’altra completamente diversa – ha ammesso l’allenatore – Credo sia dovuto dalle motivazioni, non devono mai mancare, in campo bisogna mettere umiltà, cattiveria e determinazione”. Inzaghi studia la formazione, ha ancora diversi dubbi da sciogliere: “Avremo l’allenamento di oggi, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 ottobre 2020) Come le montagne russe. Un giorno giù e l’altro sulle stelle. Un po’ come la. Abbattuata dopo la sconfitta con la Sampdoria e subito in cima dopo il trionfo con il Borussia Dortmund. Un ritorno un Champions dopo 13 anni da incorniciare, e oravuole il bis in campionato contro il Bologna. L’allenatore biancoceleste ha presentato la sfida contro la squadra di mihajlovic in conferenza stampa: “Col Borussia abbiamo fatto una grande gara, tre giorni prima ne avevamo fatta un’altra completamente diversa – ha ammesso l’allenatore – Credo sia dovuto dalle motivazioni, non devono mai mancare, in campo bisogna mettere umiltà, cattiveria e determinazione”.studia la formazione, ha ancora diversi dubbi da sciogliere: “Avremo l’allenamento di oggi, ...

LazioChannel : #23ottobre #Inzaghi in conferenza alla vigilia di #LazioBologna - DiOlimpico : RT @laziolibera: Inzaghi carica: 'Voglio la stessa Lazio vista in Champions' - DiOlimpico : RT @laziolibera: Bologna, Mihajlovic: 'Inzaghi? Con me perdeva tutte le scommesse' - 11contro11 : #Lazio-#Bologna, la conferenza stampa di Inzaghi #SerieA #11contro11 - salvione : Inzaghi carica: 'Voglio la stessa Lazio vista in Champions' -