Lazio-Bologna | Luis Alberto | “Stiamo facendo grandi cose | vincere contro il Dortmund…”

(Di venerdì 23 ottobre 2020)sta tornando ai livelli della scorsa stagione.Dopo un inizio stentato a causa anche delle prestazioni della squadra, il fantasista dellaha brillato nella sfida di Champions Leagueil Borussia Dortmund. I biancocelesti adesso si devono nuovamente proiettare al campionato e in particolar modo alla sfidaildi sabato sera. Le dichiarazioni del calciatore spagnolo alla vigilia della sfidai felsinei."Partita della svolta comel'Atalanta lo scorso anno? Speriamo di sì. Martedì abbiamo fatto una grande partitauna squadra forte come quella tedesca, portando a casa una vittoria fondamentale. Negli ultimi anni stiamo...

LAZIO BOLOGNA REINA – Domani pomeriggio è in programma la sfida di campionato tra Lazio e Bologna. I biancoelesti, reduci dal grande successo in Champions League contro il Borussia Dortmund, cercano ...Risultati Serie A, in campo le partite della 5ª giornata: si apre il venerdì con Sassuolo-Torino, la Juventus ospita il Verona, Inter in trasferta sul campo del Genoa. Lunedì il big match Milan-Roma ...