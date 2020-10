Lazio-Bologna, Inzaghi: “Reina e Akpa Akpro titolari? Rispondo così. Abbiamo bisogno di punti” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Poco più di ventiquattro ore e sarà Lazio-Bologna.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico biancoceleste Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro gli uomini di Sinisa Mihajlovic, in programma sabato sera all'Olimpico: dal momento della sua squadra, reduce dalla vittoria conquistata in Champions League ai danni del Borussia Dortmund, al possibile turnover."Mercoledì Abbiamo fatto una grande gara, mentre tre giorni prima ne avevamo fatta un'altra. È una questione di motivazioni, che per chi gioca alla Lazio non devono mai mancare. Con il Dortmund Abbiamo giocato con cattiveria e determinazione. Domani dovremo fare la nostra partita, dobbiamo ripetere la prestazione di martedì. Sarà una gara molto ... Leggi su mediagol (Di venerdì 23 ottobre 2020) Poco più di ventiquattro ore e sarà.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico biancoceleste Simone, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro gli uomini di Sinisa Mihajlovic, in programma sabato sera all'Olimpico: dal momento della sua squadra, reduce dalla vittoria conquistata in Champions League ai danni del Borussia Dortmund, al possibile turnover."Mercoledìfatto una grande gara, mentre tre giorni prima ne avevamo fatta un'altra. È una questione di motivazioni, che per chi gioca allanon devono mai mancare. Con il Dortmundgiocato con cattiveria e determinazione. Domani dovremo fare la nostra partita, dobbiamo ripetere la prestazione di martedì. Sarà una gara molto ...

