Lavoro | Domina | nel 2019 di 15 | 1 mld spesa famiglie per colf e badanti

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott. (Adnkronos) - Nellacomplessiva delleitaliane perè stata di 15,1 miliardi di euro: 8mld per lee 7,1mld per le. Il dato, diffuso in anteprima, sarà pubblicato a gennaio dall'Osservatorio nazionalesuldomestico nel Rapporto annuale 2020 del settore.con la collaborazione della Fondazione Leone Moressa ha elaborato dati statistici della Ragioneria generale dello Stato, di Istat e Inps includendo i costi per i lavoratori domestici non in regola, che rappresentano quasi il 60% del totale del settore. Se consideriamo solo ilregolare, invece, laannua si attesta sulla cifra di ...