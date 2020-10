Lavoro | Domina | nel 2019 di 15 | 1 mld spesa famiglie per colf e badanti 2

Leggi su iltempo

(Di venerdì 23 ottobre 2020) (Adnkronos) - Nel caso di assistenza a persone non autosufficienti la situazione precipita; per aumentare il numero di pensionati che possono permettersi un'assistenza è necessario utilizzare lavoratori non formati. In questo caso tra il 6 e l'8% dei pensionati può permettersela; se il personale è preparato la percentuale si abbassa al 4%. "Per lel'assistenza degli anziani in casa è un costo gravoso: 8 miliardi solo per i lavoratori regolari. Abbiamo calcolato che questo impegno determina un risparmio per lo Stato pari a 10,9 miliardi di euro annui per i minori costi di gestione delle strutture per l'assistenza", afferma Lorenzo Gasparrini, segretario generale di, associazione nazionale delledatori didomestico. Ladelle ...