Laura Pausini, 'Io Si (Seen)' il nuovo singolo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Laura Pausini pubblica, Io sì (Seen): la canzone colonna sonora di "La vita davanti a sè". E' uscito oggi venerdì 23 ottobre per la gioia di tutti i suoi fans sparsi per il mondo, Io sì (Seen), il nuovo ed attesissimo singolo di Laura Pausini, brano che fa da colonna sonora a "La vita davanti a sé" con Sophia Loren, una nuovo film in esclusiva per Netflix. E' stata la stessa artista ad annunciare l'uscita del singolo "Io sì (Seen)", negli scorsi giorni attraverso i suoi canali social. Il brano è stato scritto da Diane Warren insieme a Niccolò Agliardi ed alla stessa Pausini. Il brano disponibile in cinque versioni ...

