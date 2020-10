Latina | Q3 | archiviazione per Castaldo LBC | ‘Ne eravamo certi Per l’assessore da subito massima fiducia e sostegno’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Non poteva che finire così, con una, l’indagine a carico dell’assessoreper la questione Q3. Il gruppo consiliare diBene Comune da sempre ha sostenuto l’assessore all’urbanistica in questa vicenda, ed oggi è felice di poter trovare la conferma,ficata dalla decisione della procura, di quanto sempre sostenuto: che non c’era nulla da temere, perché tutto era stato fatto nella piena correttezza amministrativa. “Non ho mai avuto dubbi sull’operato dell’assessore – commenta Celina Mattei, la presidente della commissione Governo del territorio – Mi aspettavo che la vicenda si sarebbe conclusa con un nulla di fatto. La questione del Q3 era peraltro stata affrontata in più commissioni e già ...