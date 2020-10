L’aria che tira sospeso temporaneamente. Ecco il motivo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il talk show mattutino di La7 L’Aria che tira, condotto da Myrta Merlino, nella giornata di oggi 23 ottobre non è andato in onda ed è stato momentaneamente sospeso. I telespettatori affezionati al programma, che quotidianamente va in onda alle 11 del mattino, si sono trovati spaesati nelle scorse ore, quando si sono resi contro che L’Aria che tira non è andato in onda come di consuetudine. Il programma che lo precede, Coffee Break, ha proseguito inusualmente la propria messa in onda fino alle ore 11:30, per poi lasciare il posto a L’aria che tira – Diario. Quest’ultima trasmissione, nello specifico, viene mandata in onda dal canale La7 durante le vacanze di Natale o in estate, quando appunto, non c’è la diretta del programma madre della fascia mattutina. Ma ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il talk show mattutino di La7 L’Aria che, condotto da Myrta Merlino, nella giornata di oggi 23 ottobre non è andato in onda ed è stato momentaneamente. I telespettatori affezionati al programma, che quotidianamente va in onda alle 11 del mattino, si sono trovati spaesati nelle scorse ore, quando si sono resi contro che L’Aria chenon è andato in onda come di consuetudine. Il programma che lo precede, Coffee Break, ha proseguito inusualmente la propria messa in onda fino alle ore 11:30, per poi lasciare il posto a L’aria che– Diario. Quest’ultima trasmissione, nello specifico, viene mandata in onda dal canale La7 durante le vacanze di Natale o in estate, quando appunto, non c’è la diretta del programma madre della fascia mattutina. Ma ...

borghi_claudio : Oh vedete che non dicevo una cosa campata per aria... anche qui, quanto fiato sprecato, quanta mistificazione del p… - Adnkronos : 'L'Aria che Tira', sospesa per positivo tra familiari team - Ariachetira : Questa mattina L’ Aria che tira non sarà in onda per permettere i dovuti controlli sanitari. Torniamo prestissimo! ?? #lariachetira - mari_viglione : RT @Hln3A: Ad Ezgi devo l'aria fresca della mia estate. A TE devo quello che ogni giorno provo ad essere. Grazie ? #ÖzgeGürel - Giovann63255627 : RT @Hln3A: Ad Ezgi devo l'aria fresca della mia estate. A TE devo quello che ogni giorno provo ad essere. Grazie ? #ÖzgeGürel -

