L'aria che tira, salta la puntata del 23 ottobre: quando torna in onda Myrta Merlino? (Di venerdì 23 ottobre 2020) E' saltata a sorpresa la puntata odierna de L'aria che tira, trasmissione condotta da Myrta Merlino, in onda su La7 a partire dalle 11. Ma quest'oggi Coffee Break – il programma che precede L'aria che tira – è andato avanti fino alle 11.30, quando è arrivata la comunicazione ufficiale, rilanciata anche su Twitter. Questa mattina L' Aria che tira non sarà in onda per permettere i dovuti controlli sanitari. Torniamo prestissimo! ??#lariachetira— L'aria che tira (@Ariachetira) October 23, 2020 Insomma, potrebbe esserci un caso sospetto di coronavirus all'interno della redazione.

