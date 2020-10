L’annuncio di Eleven Sports | “Tutte le partite del fine settimana saranno visibili gratuitamente”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Dopo un ulteriore disservizio, generato da un attacco informatico, la piattaformaha annunciato che le gare di Serie C del prossimo turnoin maniera gratuita Questo il contenuto di un post pubblicato su Facebook dell'emittente: "Questo il programma gare di Serie C del prossimo weekend. Tutte legratuitamente su www..it e una selezione di queste andrà in diretta anche sulla pagina facebook diItalia".embedcontent src="facebook" url="https://www.facebook.com/Italia/posts/2125112687632295"caption id="attachment 1038843" align="alignnone" width="1920" Palermo, sito ...