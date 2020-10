Lamorgese chiede ai cittadini di «guardare alle forze dell’ordine come alleati» per evitare il lockdown (Di venerdì 23 ottobre 2020) Serve responsabilità da parte di tutti. Dalla politica ai cittadini, con l’obiettivo comune di evitare una nuova serrata generalizzata a livello Nazionale. È l’appello lanciato dalla ministra dell’Interno che, in un’intervista a Il Corriere della Sera, ha parlato anche di alcuni episodi di violenza avvenuti di recente in Italia, con alcuni giovani che si sono scagliati contro gli agenti della Polizia locale (a Livorno) durante i controlli notturni per verificare l’attuazione dei protocolli dentro e fuori i locali. Luciana Lamorgese su lockdown nazionale è molto chiara: se ci saranno comportamenti responsabili, si riuscirà a mettere un freno alla crescita dei contagi e, di conseguenza, alle ipotesi di chiusura. LEGGI ANCHE > Il Viminale ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Serve responsabilità da parte di tutti. Dalla politica ai, con l’obiettivo comune diuna nuova serrata generalizzata a livello Nazionale. È l’appello lanciato dalla ministra dell’Interno che, in un’intervista a Il Corriere della Sera, ha parlato anche di alcuni episodi di violenza avvenuti di recente in Italia, con alcuni giovani che si sono scagliati contro gli agenti della Polizia locale (a Livorno) durante i controlli notturni per verificare l’attuazione dei protocolli dentro e fuori i locali. Lucianasunazionale è molto chiara: se ci saranno comportamenti responsabili, si riuscirà a mettere un freno alla crescita dei contagi e, di conseguenza,ipotesi di chiusura. LEGGI ANCHE > Il Viminale ...

La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese indica la strada che dovrà essere seguita nei prossimi giorni per scongiurare il rischio di un nuovo lockdown nazionale. In un'intervista riportata dal ...

Ministra Luciana Lamorgese, l'emergenza Covid ha portato nuovi divieti ... insultato e attaccato con violenza i vigili urbani e i carabinieri intervenuti per chiedere loro di indossare le mascherine e ...

