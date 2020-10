La Valmont Barcelona Bridal Fashion Week sostiene il settore nella dinamizzazione globale del mercato

(Di venerdì 23 ottobre 2020) BARCELLONA, Spagna, 22 ottobre 2020 /PRNewswire/La, organizzata da Fira de, ha notevolmente aumentato la sua portata grazie alla piattaforma digitale lanciata quest'anno per adattarsi alla situazione generata dal COVID-19. L'app VBBFW è rimasta attiva per un mese, con un'ampia gamma di video delshow a disposizione del pubblico di tutto il mondo e il suo spazio dedicato alla fiera, in modo da promuovere le transazioni commerciali tra i professionisti. VBBFW si è quindi confermata il principale evento internazionale di moda per la sposa e, grazie all'applicazione della tecnologia, è riuscita a dare un alto grado di visibilità alle collezioni 2021 sostenendo il...

