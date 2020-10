La Uefa apre un’inchiesta sul Rennes per il mancato rispetto delle regole anti-covid (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’Uefa ha annunciato questa sera l’apertura di una procedura disciplinare nei confronti del Rennes per il non rispetto delle norme anti-covid relative alla gara di esordio di Champions La squadra francese infatti aveva ammesso nella curva dell’impianto sportivo 5mila tifosi per la partita contro al ritorno i russi del Krasnodar, senza il distanziamento sociale e in alcuni casi anche con la mascherina abbassata Sebbene la regola stabilita dal prefetto locale, nell’ambito dei poteri concessi dal decreto del governo che limita gli assembramenti, prevede in una regione come la Bretagna, non in stato di allerta sanitaria, un massimo di 5.000 persone per gli eventi pubblici La commissione disciplinare dell’Uefa esaminerà il caso il ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’ha annunciato questa sera l’apertura di una procedura disciplinare nei confronti delper il nonnormerelative alla gara di esordio di Champions La squadra francese infatti aveva ammesso nella curva dell’impianto sportivo 5mila tifosi per la partita contro al ritorno i russi del Krasnodar, senza il distanziamento sociale e in alcuni casi anche con la mascherina abbassata Sebbene la regola stabilita dal prefetto locale, nell’ambito dei poteri concessi dal decreto del governo che limita gli assembramenti, prevede in una regione come la Bretagna, non in stato di allerta sanitaria, un massimo di 5.000 persone per gli eventi pubblici La commissione disciplinare dell’esaminerà il caso il ...

