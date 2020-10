La torta marocchina con un uovo | due mele e senza forno!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Lacon une dueideale sia per colazione che per merenda. Il dolce che ti presentiamo oggi è davvero molto semplice da preparare e va bene praticamente per tutte le occasioni: una sostanziosa prima colazione, una merenda spezza fame, una fine pasto di classe per stupire i tuoi ospiti. Lacon une dueideale sia per colazione che per merenda Gli ingredienti Gli ingredienti necessari per questa delizia sono: un; due; 150 millilitri di latte; 60 grammi di zucchero semolato; 60 millilitri di olio vegetale; sale q.b.; 7 grammi di zucchero vanigliato; 8 grammi di lievito per dolci; 150 grammi di farina di grano tenero; un cucchiaio di aceto di vino ...