La scoperta dell' aria pulita

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Chi non ha mai battuto i denti per il freddo quando in svte orea giornata la madre spalancava finestre e balconi perché “la casa deve arieggiare”? Chi non ha ascoltato rivolgersi l’imperativo “Vai a lavarti le mani”, pronunciato soprattutto in prossimità di un pranzo o una cena? Con la pandemia, pratiche igieniche tramandate nei secoli diventano mantra sulla bocca di sanitari esperti e il pulpito da cui parte la predica le investe di una nuova importanza. Perché la lotta al virus non implica solo studi in laboratorio e operazioni ospedaliere. “Muoversi in un ambiente igienizzato favorisce la salute di tutti” è la sintesi. Una’acqua calda?, ...