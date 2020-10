La ricerca perduta

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Mentre l’Italia ripiomba nell’emergenza da Coronavirus, per la maggioranza deitori italiani il lockdown non è mai finito. Dopo i mesi della “fase 1”, la riapertura parziale delle biblioteche e la quasi assenza di aule studio disponibili, gli ingressi contingentati in università, l’impossibilità di spostarsi all’estero e di condurresul campo e raccolta dati, connessioni internet domestiche inadeguate a e inaccessibilità ai software per elaborare materiale essenziale, laboratori inagibili e molto altro, fanno sì che quella che avrebbe dovuto essere una sospensione temporanea delle attività sia diventata una traversata nel deserto della quale non si vede la fine.Il ministro Manfredi ha dichiarato che dell’Università si parla poco perché la ...