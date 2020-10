La Regione teme | in Sardegna si rischia il collasso dei posti letto

Leggi su dire

(Di venerdì 23 ottobre 2020) CAGLIARI – A breve negli ospedali della Sardegna potrebbero terminare i posti letto destinati ai pazienti covid. La previsione, emersa oggi durante la riunione dei capigruppo con il governatore Christian Solinas, deriva da una stima degli uffici dell’assessorato alla Sanità: dai dati in possesso della Regione, e in base al trend di contagi nell’isola, emergerebbe come, al netto dei pazienti che vengono dimessi, ci sarà la necessità di assistere in media dodici pazienti in più al giorno. Questo significa che in dieci giorni i ricoveri crescerebbero di 120 unità.