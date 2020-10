La rabbia e le pensioni degli italiani Il commento di Pennisi

Leggi su formiche

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Ieri 22 ottobre, Graziano Delrio, capogruppo del Pd alla Camera dei Deputati ha ricordato al premier Giuseppe Conte che la “” di numerosi ceti dista crescendo. Si riferiva alla “” di coloro che hanno cessato le loro attività, che hanno perso il lavoro, che cercano un impiego senza trovarlo, che hanno subito un forte calo del reddito, che sono scivolati nella povertà. Ossia, le vittime economiche della pandemia. Sono almeno sei milioni; in gran misura, non giudicano favorevolmente l’operato del governo nel difficile equilibrio di arrestare i contagi e non frenare (ulteriormente) l’economia. Delrio non sapeva che agli “arti” si stavano aggiungendo circa 16 milioni di pensionati, a ragione di una sentenza della Corte Costituzionale ...